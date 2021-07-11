WWF выявил десятки случаев загрязнения сибирских рек от золотодобычи

Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) России с 15 мая по 30 июня по спутниковым снимкам выявили 30 фактов загрязнений рек Красноярского края, Кемеровской области, Тувы и Хакасии ниже мест добычи россыпного золота. Общая протяженность загрязненных рек составила 1474 км. Об этом сообщается на сайте организации.

«Лидером по загрязнению рек стал Красноярский край — 14 случаев загрязнения общей протяженностью 816 км, на втором месте — Республика Тыва: шесть случаев загрязнения протяженностью 237 км, далее следуют Кемеровская область (пять случаев на 218 км) и Хакасия (пять случаев на 203 км)», — говорится в сообщении WWF.

Эксперты WWF и проекта «Люди-природе» создали уникальную онлайн-карту потенциальных социально-экологических конфликтов из-за добычи россыпного золота в Алтае-Саянском экорегионе: https://arcg.is/10LveO0. Карта основана на спутниковом мониторинге и обновляется раз в две недели. Ею может пользоваться любой желающий.

«Нерадивые золотодобывающие компании удешевляют стоимость добычи золота и сбрасывают неочищенную воду прямо в реку. Сегодня суды не принимают космоснимки с выявленными загрязнениями воды в качестве доказательства, у золотодобытчиков есть шансы отбить штрафы. Если бы космоснимки принимались судом, золотодобывающая отрасль стала бы намного более ответственной», — считает координатор промышленного компонента проекта WWF «Люди-природе», координатор коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

По словам директора Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля Ольги Чупаченко, некоторые участки золотодобычи труднодоступны, поэтому компании чувствуют себя безнаказанными. Для них часто бывает откровением, что их нарушения видны из космоса.

По мнению специалистов, добыча россыпного золота — один из наиболее разрушительных для природы видов недропользования. На месте добычи остается перекопанный грунт, река приобретает коричневый цвет. Частицы глины и песка откладываются на жабрах рыб и они либо мрут, либо уходят из этих рек. Источника чистой воды лишаются также все остальные животные, обитающие на этих территориях. С проблемой водозабора сталкиваются и люди, проживающие близко к местам добычи.

В 2020 году эксперты WWF России выявили 78 фактов комплексных загрязнений сибирских рек протяженностью 2649 км.

