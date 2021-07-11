За сутки в России выявили 25 033 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 25 033 жителей российских регионов. Вылечились от инфекции 17 382 человека, скончались — 749. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 11 июля в России выявлено 5 783 333 заболевших коронавирусом (+25 033 за сутки)», — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (5 410), Подмосковье (2 511) и Санкт-Петербурге (2 007). Наименьшее — на Чукотке (7) и в Ненецком АО (16).

Всего за время пандемии вылечились от коронавируса 5 200 219 жителей РФ, умерли — 143 002. В настоящий момент в России продолжают лечение 440 112 человек.

На этой неделе в России был побит рекорд по смертности от COVID-19 за все время пандемии. За последние семь дней от коронавируса умерли 5 077 человек. Предыдущий рекорд (4 643) был зафиксирован по итогам прошлой недели.

Ранее Expert.ru сообщал, что число госпитализаций с коронавирусом в Москве составило на начало июля около 2 тысяч в сутки. Для сравнения, в декабре 2020 года эта цифра стабильно держалась вблизи отметки 1600. Кроме того, выросли показатели смертности.

Самый резкий рост отмечен в Санкт-Петербурге, где «добавленная смертность» в первом квартале 2021 года составила 5 666 человек, на 37 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Всего же в России, по данным Росстата, к апрелю 2021 года с начала пандемии умерли 270 тысяч человек. По летальности от коронавируса и его последствий Россия удерживается на первом месте в мире по этому показателю.

