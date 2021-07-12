Акции дня: бумаги «Алросы» в тренде

Акции алмазодобывающей компании «Алроса» вышли в лидеры торгов по итогам дневной сессии в понедельник, 12 июля. Бумаги подорожали на +1,59% до 133,07 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к акциям возник после публикации результатов продаж за июнь, достигших 410 млн долларов. По оценке экспертов «Фридом Финанс» выручка за полугодие может составить 312 млрд рублей при консенсусе ожиданий 302 млрд рублей. Это дает повод трейдерам ожидать высоких дивидендов за полугодие. Привлекательности акциям добавляет и дисбаланс на алмазных рынках, который может сказаться на удорожании алмазного сырья, отметили аналитики BCS Express. Аналитики также включили акции «Алросы» в топ-5 акций на эту неделю.

Индекс Мосбиржи снизился на +0,53% до 3875,61 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,32% до 1640,22 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:12 мск стоила 75,15 долларов за баррель (-0,53%). Российская валюта слабела 74,40 рублей за доллар.