Акции пытаются отыграть потери

Предыдущую неделю российские акции завершили разнонаправленной динамикой, причем негативные тенденции были в целом сильнее, чем позитивные. Это было связано с потерями, которые торговые площадки понесли в четверг из-за опасений в отношении перспектив мировой экономики, на которую давят новые штаммы коронавируса, получающие все большее распространение

В пятницу рынок предпринял попытку восстановления после распродаж четверга, но активного подъема не получилось, даже несмотря на уверенный рост сырьевого сегмента. Так, перед закрытием рынка акций РФ баррель Brent стоил 75,7 доллара, WTI — 74,7 доллара. Тем не менее, по итогам дня индекс Мосбиржи опустился на 0,2%, до 3855,31 пункта, а индекс РТС даже смог подрасти на 0,45% - до 1635,04 пункта.

Новую неделю российский фондовый рынок пытается начать с позитива. Поддержкой служит внешний фон: азиатские индексы восстанавливаются, а инвесторы возлагают надежды на начало сезона отчетности в США. Впрочем, позитив вряд ли можно назвать устойчивым: по состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,13%, до 3860,38 пункта, а индекс РТС понизился на 0,12%, до 1633,05 пункта.

Рынок в ожидании отчетов и статистики

Снижение прошлой недели вряд ли можно назвать провалом, отмечает аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий. Отечественные индексы не показывали внятной динамики — в период межсезонья и дивидендных отсечек волатильность на нашем рынке снижается. Часть игроков в это время просто уходит в отпуск, поскольку новостей не так много, как обычно, поясняет он.

«Впереди нас ждут полугодовые отчеты. Стартуем, как, впрочем, и всегда, с отчета "Северстали" уже в эту пятницу. С учетом того, что второй квартал 2020 года у большинства компаний был одним из худших, результаты за первое полугодие 2021 года будут на порядок выше из-за низкой базы», — говорит эксперт.

Более того, большинство секторов должны показать рекордные результаты из-за роста цен, полагает Донецкий. Игроки отечественного рынка на этом фоне продолжат совершать покупки, что вызовет обновление исторических максимумов по индексу Мосбиржи, а курс рубля по отношению к доллару сможет вновь укрепиться.

Несмотря на пятничное локальное ралли на американском фондовом рынке, которое вытащило индекс широкого рынка S&P 500 из 1,5% снижения к новым историческим максимумам (4364,00 пункта), на российском фондовом рынке из-за ухудшения нефтяной конъюнктуры ситуация так и осталась сложной, считает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. И индекс РТС, и индекс Мосбиржи боролись за то, чтобы не уйти в глубокую коррекцию — в итоге неделя завершилась снижением на 1,5% первого и символическим ростом на 0,1% второго.

В минувшие выходные ничего важного для финансовых рынков не случилось, поэтому в понедельник стоит ожидать умеренной волатильности основных биржевых индикаторов, уверен эксперт. В Азии основные фондовые индексы, даже несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, выросли: китайский Hang Seng показал +0,8%, японский Nikkei 225 +2,25%. Во многом это стало реакцией на пятничный рост американских фондовых индексов, а также продолжающийся отыгрыш снижения ставки резервирования Народным банком Китая, в результате которой у китайских коммерческих банков должно высвободиться более 130 млрд долларов.

Поэтому внешний фон для российского рынка достаточно благоприятен — за исключением сырьевого сектора, где нефть сегодня, 12 июля, теряет 0,8—0,9%, снижаясь под отметку 75 долларов за баррель Brent, отмечает Розман. Если ситуация на нефтяном рынке стабилизируется, то российские индексы смогут вернуться к более нейтральной дневной динамике, отыграв утреннее снижение по РТС на 0,6% и по индексу Мосбиржи на 0,05%.

Перспективы начавшейся недели выглядят очень туманно В ближайшие пять торговых дней выйдет большой массив макроэкономической статистики в крупнейших экономиках, кроме того ожидается выступление главы ФРС, которому придется отчитываться в Конгрессе США, отвечая на неудобные вопросы, говорит Розман.

Особенно важными, считает он, будут данные по инфляции в США, которые выйдут во вторник 12 июля. Интрига заключается в консенсус-прогнозе: он предполагает замедление годовой инфляции с 5,0% до 4,9%. Если прогноз подтвердится, то для фондового рынка это станет возможностью роста, потому что ФРС сможет и дальше тянуть с сокращением программы покупки облигаций на 120 млрд долларов в месяц. Если же инфляция превысит прогноз, на рынках вновь может включиться режим Risk off.

Будут интересны и китайские макроэкономические данные. На рынке сейчас много разговоров о замедлении экономики Китая, и если они получат подтверждение, то для сырьевого рынка это станет неприятной новостью, поскольку именно Китай является крупнейшим потребителем сырья. В таком случае, уверен Розман, нефть марки Brent может пробить ключевой для этой недели уровень поддержки 74,50 доллара, открыв дорогу снижения к 70 долларам со всеми вытекающими проблемами как для российских фондовых индексов, так и для рубля, который в этом случае может снизиться к 76 за доллар.