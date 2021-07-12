Байден поддержал антиправительственные выступления на Кубе

Президент США Джо Байден выступил в поддержку антиправительственных демонстрантов на Кубе.

«Мы поддерживаем кубинский народ и его настойчивые призывы к свободе и избавлению от трагических тисков пандемии и от десятилетий репрессий и экономических проблем, которым его подвергал авторитарный режим Кубы. Кубинский народ отважно отстаивает основные и универсальные права. Эти права, включая право на мирный протест и право свободно определять свое будущее, должны соблюдаться. Соединенные Штаты призывают кубинский режим прислушиваться к своему народу и в этот жизненно важный момент служить его нуждам, а не заниматься самообогащением», – заявил Байден.

11 июля на Кубе начались антиправительственные выступления, спровоцированные отключением электричества и коронавирусными ограничениями.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять провокациям, за которыми стоят «контрреволюционным наемникам, проданным американской империи».

