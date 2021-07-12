Более 80% товаров и услуг закупили у малого бизнеса столичные заказчики

В первом полугодии 2021 года заказчики из столицы заключили на Портале поставщиков договоры на сумму почти 23 млрд рублей. При этом более 80% товаров и услуг было закуплено у представителей малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2021 года заказчики из Москвы заключили на Портале поставщиков 137,5 тысячи договоров на сумму около 22,6 млрд рублей. При этом объем закупок у малого бизнеса составил почти 19 млрд рублей. Это около 56% от общего объема закупок у МСП по итогам прошлого года», – рассказал заммэра.

Он уточнил, что наиболее популярными предметами закупок на Портале поставщиков в первом полугодии стали строительные работы, медицинские расходные материалы и лекарственные средства, а также перевозка пассажиров и автотранспортные средства.

В целом объем закупок столицы у субъектов малого бизнеса в первом полугодии 2021 года превысил 230 млрд рублей. «В общем объеме заключенных с начала года контрактов это составляет почти 45%. В 2020 году аналогичный показатель был ниже – 34,03%. В рублевом выражении он составил 355 млрд рублей, сейчас мы видим опережающий рост по этому показателю», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Дальнейшему росту этого показателя, пояснили в правительстве столицы, будут способствовать изменения в законодательстве о закупках. Они предусматривают обязательную долю закупок у малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций не менее 25% совокупного годового объема закупок вместо 15%, как сейчас.