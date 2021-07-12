Франция закрывает доступ непривитым в поезда, самолеты и рестораны

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об ужесточении карантинных мер для непривитых коронавируса граждан, сообщает РБК со ссылкой на видеообращение французского президента. По словам Макрона, с 21 июля «санитарный пропуск» станет обязательным для входа в места отдыха и культуры с количеством посетителей больше 50 человек. А с 1 августа сфера без сертификата о прививке против COVID-19 или свежего теста ПЦР нельзя будет войти в бары, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты.

Воспользоваться услугами транспорта или общепита смогут только те люди, которые сделали прививку более 15 дней назад или те, у кого есть свежий отрицательный тест на коронавирус.

