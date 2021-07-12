Германия выдала все разрешения на строительство «Северного потока — 2»

Все разрешения на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Германии выданы, передает ТАСС, ссылаясь на представителя минэкономики ФРГ Беате Барон.

«Все разрешения на строительство выданы - и уже давно», - отметила она. Барон добавила, что по всем вопросам эксплуатации следует обратиться к Федеральному сетевому агентству, который является регулятором.

Ранее сообщалось, что все строительные работы по проекту «Северный поток – 2» могут завершиться уже в августе. При этом заработать трубопровод сможет уже в августе текущего года.

При этом 8 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе общения с журналистами на брифинге с литовской коллегой Ингридой Шимоните выразил сомнение в том, что «Северный поток-2» будет достроен.

В ответ на это член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что на Украине могут сколько угодно сомневаться в завершении строительства «Северного потока – 2», от их «скулежа» ничего не изменится.

4 июня российский президент Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока – 2». Тогда уточнялось, что вторую могут достроить за полтора-два месяца.

