Восстановление китайской экономики замедляется

Китайские потребители явно осторожничают и не торопятся тратить кровные юани несмотря на то, что ситуация с Covid-19 находится под контролем. V-восстановление китайской экономики после пандемии замедлилось. Новость тревожная еще и тем, что показывает остальным крупным экономикам, каким непростым и долгим может оказаться их собственное восстановление после пандемии.

Очередное подтверждение замедления пришло в конце прошлой недели, когда People’s Bank of China (РВОС) объявил о снижении нормы обязательных резервов (RRR) для большинства банков, чтобы подстегнуть кредитование. В самом банке подчеркнули, что это решение не является новой стимулирующей мерой. Тем не менее, снижение RRR на 50 базисных пунктов (0,5%) оказалось сюрпризом для финансовых рынков.

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Ожидаемые в предстоящий четверг статистические данные скорее всего покажут, что рост китайской экономики во втором квартале замедлился до 8%. С одной стороны, такие цифры, конечно, несбыточная мечта любой крупной экономики, но с другой, в первом квартале в КНР был зафиксирован рост на 18,3%.

Кроме замедляющегося роста экономики, явно скромнее выглядят во втором квартале и ряд главных показателей: например, розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в основной капитал и так далее.

Снижение RRR главным китайским банком свидетельствует о достижении экономикой плато. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, считают, что ВВП КНР в апреле-июне вырос на 8%. В общем ничего неожиданного в этом нет, потому что экономика любого государства обычно замедляет развитие после резкого рывка в первой фазе восстановления после кризиса. Главным образом, это объясняется даже не столько замедлением развития самой экономики, сколько ослаблением действия прошлогоднего эффекта низкой базы. Однако в данном конкретном случае экономисты обращают внимание на то, что замедление произошло раньше, чем ожидалось. Второй момент, который заставляет обратить пристальное внимание на замедление восстановления китайской экономики, заключается в ее размерах. Дело в том, что замедление развития экономики КНР скорее всего не пройдет бесследно для глобальной экономики.

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«Нет сомнений, что воздействие замедления восстановления китайской экономики на восстановление глобальной экономики будет сильнее, чем пять лет назад,- объясняет глава отдела глобальных рыночных исследований Nomura Holdings Inc. Роб Суббараман.- Уникальное положение Китая, который первым вошел в пандемию и первым из нее вышел, может также повлиять на рыночные ожидания: если восстановление китайской экономики замедляется, то тоже самое скоро будет ожидать и остальные экономики».

Пока не очень понятно, почему розничные продажи остаются на не очень высоком уровне при вполне положительной эпидемиологической обстановке в стране. Экономисты ожидают, что розничные продажи еще больше замедлились в июне, потому что в отдельных частях Поднебесной приходилось бороться с небольшими вспышками пандемии на местах.

И все же поддержка PBOC малого и среднего бизнеса не свидетельствует о том, что власти КНР намерены существенно изменить принятый после окончания пандемии подход к поддержке экономики и бизнеса.