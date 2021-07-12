Восстановление китайской экономики замедляется

Китайские потребители явно осторожничают и не торопятся тратить кровные юани несмотря на то, что ситуация с Covid-19 находится под контролем. V-восстановление китайской экономики после пандемии замедлилось. Новость тревожная еще и тем, что показывает остальным крупным экономикам, каким непростым и долгим может оказаться их собственное восстановление после пандемии.
Очередное подтверждение замедления пришло в конце прошлой недели, когда People’s Bank of China (РВОС) объявил о снижении нормы обязательных резервов (RRR) для большинства банков, чтобы подстегнуть кредитование. В самом банке подчеркнули, что это решение не является новой стимулирующей мерой. Тем не менее, снижение RRR на 50 базисных пунктов (0,5%) оказалось сюрпризом для финансовых рынков.
Ожидаемые в предстоящий четверг статистические данные скорее всего покажут, что рост китайской экономики во втором квартале замедлился до 8%. С одной стороны, такие цифры, конечно, несбыточная мечта любой крупной экономики, но с другой, в первом квартале в КНР был зафиксирован рост на 18,3%.
Кроме замедляющегося роста экономики, явно скромнее выглядят во втором квартале и ряд главных показателей: например, розничные продажи, промышленное производство, инвестиции в основной капитал и так далее.
Снижение RRR главным китайским банком свидетельствует о достижении экономикой плато. Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, считают, что ВВП КНР в апреле-июне вырос на 8%. В общем ничего неожиданного в этом нет, потому что экономика любого государства обычно замедляет развитие после резкого рывка в первой фазе восстановления после кризиса. Главным образом, это объясняется даже не столько замедлением развития самой экономики, сколько ослаблением действия прошлогоднего эффекта низкой базы. Однако в данном конкретном случае экономисты обращают внимание на то, что замедление произошло раньше, чем ожидалось. Второй момент, который заставляет обратить пристальное внимание на замедление восстановления китайской экономики, заключается в ее размерах. Дело в том, что замедление развития экономики КНР скорее всего не пройдет бесследно для глобальной экономики.
«Нет сомнений, что воздействие замедления восстановления китайской экономики на восстановление глобальной экономики будет сильнее, чем пять лет назад,- объясняет глава отдела глобальных рыночных исследований Nomura Holdings Inc. Роб Суббараман.- Уникальное положение Китая, который первым вошел в пандемию и первым из нее вышел, может также повлиять на рыночные ожидания: если восстановление китайской экономики замедляется, то тоже самое скоро будет ожидать и остальные экономики».
Пока не очень понятно, почему розничные продажи остаются на не очень высоком уровне при вполне положительной эпидемиологической обстановке в стране. Экономисты ожидают, что розничные продажи еще больше замедлились в июне, потому что в отдельных частях Поднебесной приходилось бороться с небольшими вспышками пандемии на местах.
И все же поддержка PBOC малого и среднего бизнеса не свидетельствует о том, что власти КНР намерены существенно изменить принятый после окончания пандемии подход к поддержке экономики и бизнеса.