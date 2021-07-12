Кубу охватили акции протеста

В Гаване и как минимум 14 других городах, сообщает Wall Street Journal (WSJ), прошли беспрецедентные по масштабам акции протеста. Демонстранты требуют окончания 62-летнего правления коммунистов на Острове свободы. Они хотят свободы, еды и… прививок от Covid-19. Если два первых требования типичны для Кубы последних лет, то третье отличает акции протеста в 2021 году от всех предыдущих.

В телевизионном обращении к народу президент Мигель Диас-Канель обвинил в организации антиправительственных демонстраций США, которые хотят задушить Кубу экономически и пытаются спровоцировать социальный взрыв на острове.

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Глава Кубы также попросил сторонников власти отвоевать улицы у «бунтовщиков», тем самым призвав к противостоянию в обществе. На призыв властей немедленно откликнулись сторонники правительства, присоединившиеся к полиции и военным на улицах. В воскресенье в кубинских городах начались столкновения между разными демонстрантами, хотя поначалу акции протеста проходили довольно мирно.

Мигель Диас-Канель пришел к власти в 2018 году после ухода в отставку Рауля Кастро. В апреле текущего года он также сменил Рауля Кастро на посту генерального секретаря Кубинской компартии (КПК), которая правит на острове уже более 60 лет. Многие кубинцы считают его партаппаратчиком и говорят, что у него отсутствует революционная харизма, которая была у братьев Кастро.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил в Twitter, что президент Диас-Канель посетил город Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенный приблизительно в 40 километрах от Гаваны, чтобы вывести на улицы сторонников КПК. Главный кубинский дипломат разместил в соцсети видеоролик, на котором по улицам идут проправительственные демонстранты с транспарантами, на которых написано: «Эти улицы принадлежат Фиделю!»

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Сначала полиция не трогала антиправительственных демонстрантов, но 11 июля она, похоже, получила приказ действовать жестко. О том, что в Гаване и других городах начались столкновения стражей порядка с демонстрантами говорят несколько роликов, размещенных протестантами в соцсетях. В том числе и ролик, на котором сняты две перевернутые полицейские машины.

«На улицы вышли военные и вооруженные гражданские лица,- написал в Twitter независимый журналист Абрахам Хименес.- Я видел много избитых и арестованных людей».

Для того, чтобы помешать демонстрантам вести прямые репортажи акций протестов при помощи сотовых телефонов, власти неоднократно отключали 11 июля интернет.

Отключения властями интернета легко объяснимы и по другой причине – так же, как во всех протестных акциях в последние годы во многих странах, кубинцы широко пользуются соцсетями.

Протесты вспыхнули на фоне глубокого экономического кризиса. Вообще-то экономика Кубы уже много лет находится в перманентном кризисе, но из-за пандемии он еще больше усилился. Положение резко ухудшилось из-за коллапса туризма, одной из главных отраслей экономики Острова свободы. В прошлом году ВВП страны снизился на 11%.

На Кубе возник дефицит твердой валюты. Кубинцы вновь вынуждены простаивать часами в очередях, чтобы купить еду и товары первой необходимости. Энергосистема острова работает с огромным напряжением, часто надолго отключают электроэнергию.

В довершение к экономическим бедам в июне на Кубе произошла вспышка пандемии, поставившая на грань коллапса еще и систему здравоохранения, которая долгие годы была единственным «светлым пятном» жизни на острове. Особенно тяжелая эпидобстановка сейчас сложилась в западной провинции Матансас. Международная общественность начала собирать лекарства для Кубы, но кубинские власти от помощи отказались, что еще больше усилило негодование простых кубинцев.

Мигель Диас-Канель не случайно поехал отвоевывать улицы в Сан-Антонио-де-лос-Банос. Именно там и началась последняя волна акций протестов на острове, которая быстро распространилась и на другие города, включая столицу.