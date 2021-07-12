Курс доллара: рубль ждёт неприятный сюрприз

Очередную рабочую неделю рубль завершил в минусе к основным резервным мировым валютам. Так, торги пятницы на Мосбирже курс доллара закрыл по 74,31 руб., а кур евро — по 88,14 руб.

Таким образом, за пять рабочих дней «россиянин» обвалился к «американцу» на 1,03 руб., а к «европейцу» - на 1,34 руб. При этом за последние две недели доллара подорожал более чем на 2 руб. вернувшись к уровням начала мая.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, нацвалюта находится под серьёзным давлением со стороны глобального рост доллара, а также существенного снижения мировых цен на «чёрное золото». Об этом, в частности, заявила Елена Наумова из Альфа-банка. Она отметила, что слабость рубля, которое наблюдалась все последние сессии, стало следствием неопределенностью со сделкой ОПЕК+.

Напомним, 5 июня члены картеля, а также страны, не входящие в него, так и не смогли договориться об увеличении добычи сырья из-за внутренних разногласий. Эксперт считает, что отсутствие новой даты переговоров крайне негативно влияет на котировки нефти, которые в свою очередь ослабляют рубль.

Кроме того, российская валюта слабеет, из-за бегства глобальных игроков из риска на фоне опасения распространения в России и мире индийского штамма COVID-19.

«Всё это не позволяет нам рассчитывать на то, что рубль на начавшейся неделе сможет развернуться в сторону укрепления. Вероятнее всего в валютных парах он останется на текущих позициях или ещё немного просядет», — полагает Наумова.

В свою очередь Александр Захаров из Экспобанка, напомнив, что на прошедшей неделе рубль действительно был слабым, верит в то, что вскоре он начнёт планомерно укрепляться.

Как пояснил Захаров, российское финансовое ведомство скупило уже достаточное количество валюты. «Чёрное золото» несмотря на снижающуюся динамику по-прежнему сильное, геополитический фон относительно спокойный, а аналитики ждут повышение ставки ЦБ на июльском заседании.

«Это позволяет нам рассчитывать на то, что к концу рабочей недели пара доллар-рубль будет торговаться возле 73,50», — прогнозирует эксперт.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль ждёт неприятный сюрприз

Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка предположил, что на все валюты сегмента ЕМ, в том числе на рубль в ближайшие дни может повлиять статистических блок из КНР.

По мнению эксперта, позитивные корпоративные финансовые результаты способны возродить интерес со стороны иностранных инвесторов к риску, что позволит «россиянину» немного восстановиться. Если же новости из Китая будут негативными, то это станет неприятным сюрпризом, при котором вероятность курсового разворота ничтожна мала.

Кроме того, против рубля выступает фактор снижения склонности к риску на фоне роста новых случаев заражения COVID-19, что отрицательно влияет на шансы быстрого восстановления мировых экономик.

«Помимо этого, рубль продолжает напрямую зависеть от нефтяных цен, которые остро реагируют на отсутствие консенсуса в ОПЕК+. Между тем основную часть негатива, на наш взгляд, национальна валюта всё-таки отыграла. В этой связи в ближайшие сессии мы видим пару доллар-рубль рубль в середине коридора 73,50–75,50», — заявил эксперт.

Относительно нейтрально оценивает перспективы рубля Виталий Громадин из «БКС Мир Инвестиций». По его мнению, рынки уже начали демонстрировать некие признаки улучшения.

В частности, глобальные игроки вновь стали обращать свои взоры на риск. А это, что вполне объяснимо, будет давить на доллар.

Также на этой неделе мировые цены на «чёрное золото» наверняка постараются перейти к росту, чему будет способствовать пик автомобильного сезона.

Кроме того, завершение учений НАТО в Чёрном море снимает с российской валюты часть геополитического дисконта. Впрочем, как напомнил Громадин, не всё, так и гладко может сложиться для рубля.

«Так, новые вспышки пандемии коронавируса, провоцирующие власти некоторых стран к объявлению локдаунов, а также неопределенность вокруг сделки ОПЕК+ нервируют спекулянтов, многие из которых предпочитают из рублёвых активов переходить в более защитные долларовые. Проанализировав всё этого, мы прогнозируем пару доллар-рубль на неделю в диапазоне 72,50-75,50», — резюмировал Громадин.