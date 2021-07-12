Меркель не связывает запуск «Северного потока – 2» с остановкой транзита газа через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Украина останется транзитером газа после ввода в строй газопровода «Северного потока – 2». Об этом Меркель заявила в ходе пресс-конференции перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В будущем Украина останется транзитной страной для газа даже в том случае если будет завершено строительство «Северного потока – 2». С украинской стороны есть большие опасения на этот счет. Мы серьезно относимся к этим опасениям – мы сегодня обсуждали эту тему и будем обсуждать ее в дальнейшем. Это также будет темой для обсуждения в ходе моего предстоящего визита в США», – сказала Меркель.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что на переговорах с канцлером ФРГ президент Украины будет добиваться остановки строительства газопровода «Северный поток – 2».