Минпромторг планирует выделить 1,8 трлн рублей из ФНБ на создание самолетов

Минпромторг предложил выделить около 1,8 трлн руб. в период с 2021 по 2030 гг. на производство 735 новых гражданских самолетов, сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на паспорт проекта.

Уточняется, что проект войдет в новую стратегию социально-экономического развития России до 2030 года и предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов, среди которых Ил-114, МС-21, «Байкал» (ЛМС-901). В планах поставок проекта фигурируют Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов.

Для реализации проекта потребуется более 1,59 трлн руб. из ФНБ, остальные 244 млрд руб. будут выделены из федерального бюджета. Также на проект потребуется 79,48 млрд руб., которые значатся, как уже предусмотренные в бюджете. Согласно документу, суммарные поступления от налогов и сборов к 2030 г. достигнут 450 млрд руб.

К концу 2022 года планируется выпускать 36 самолетов МС-21 в год, а уже в декабре 2023 г. запланирована сертификация МС-21 в EASA. К декабрю 2027 г. компания «Иркут», входящая в «Ростех», должна поставить 120 самолетов и производить 72 самолета в год.

В министерстве считают, что такой проект позволит обеспечить закупку российских самолетов авиакомпаниями с госучастием и повысит загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80-90%.

