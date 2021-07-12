Нефть дешевеет на неопределенности по сделке ОПЕК+

Мировые цены на нефть умеренно снижаются в утром 12 июля на неопределенности перспектив сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.39 по московскому времени цена фьючерсов на Brent с поставками в сентябре снижается на 0,19% — до $75,42 за баррель, котировки на WTI с поставками в август потеряли 0,12%, до $74,47 за баррель.

Отрицательная динамика связана отсутствием согласованных действий альянса, поскольку ОПЕК+ на двух встречах 1 и 2 июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за непреклонной позиции ОАЭ. Встреча 5 июля была отменена. О дальнейших встречах пока не сообщается. Квоты пока сохраняются на текущих уровнях.

«Неопределенность охватила рынок после того, как ОПЕК+ зашел в тупик по поводу будущего увеличения добычи. Отсутствие единства в группе представляет собой реальный риск в среднесрочной перспективе», — прокомментировали аналитики ANZ газете Wall Street Journal.

Аналитики уверены, что давление на нефтяные цены оказывают также наметившаяся коррекция курса доллара вверх.

