Nord Stream 2: американцы сдались, дело за экологами

Как заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, технически газопровод «Северный поток — 2» готов на 98%, и уже в августе он может быть введен в строй. Впрочем, такие сроки назывались довольно давно: как писал Эксперт Online, в Уведомлении для моряков 237/21 от управления водных путей и судоходства Германии сообщалось что прокладку участка второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии трубоукладчик «Академик Черский» проведет в период с 17 июля по 15 августа 2021 года.

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В интервью «Хандельсблат» Маттиас Варниг фактически подтвердил эти сроки, хотя и оговорился: еще три месяца потребуется на получение различных сертификатов и проведение тестов. Применительно к первой ветке, которая достроена, этот процесс уже начался. «Наша цель уже в этом году принять трубопровод в эксплуатацию», — добавил он.

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG рассчитывает на то, что транзит газа через Украину, сохранения которого добивается Запад, будет продолжен и после 2024 года, сообщает ТАСС. В то же время, отвечая на вопрос об ущербе от американских санкций, Варниг сказал: «Они стоили нам задержки в полтора года и спровоцировали удорожание в трехзначном миллионом порядке».

Почти готов. Но для чего?

Существенными для «Северного потока — 2» могут оказаться экологические сложности, предупреждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. 26 сентября на парламентских выборах в Германии серьезный результат способна показать партия «зелёных», занимающая в отношении СП-2 очень жесткую позицию. Уйдет с поста и Ангела Меркель, выступающая за проект.

Всё это вкупе может значительно затруднить ввод газопровода в эксплуатацию.

В большой степени именно эти факторы подталкивают участников проекта завершить строительство до октября, говорит эксперт. В этом случае дополнительные экспертизы, которые запрашивают «зеленые», природоохранные мероприятия и прочие вопросы экологии уже не остановят само строительство, а будут решаться в процессе подготовки к эксплуатации.

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В целом ситуация вокруг СП-2 в последнее время стала более благоприятной для достройки. Главное препятствие преодолено: в мае США неожиданно отказались от санкций против организатора строительства — Компании Nord Stream 2 AG. И этот факт сделал вероятность завершения проекта выше, чем его остановки. Однако стоит помнить, говорит Гойхман, что мощности СП-2 сейчас избыточны для поставок в Европу. Новая магистраль была бы нужна в случае отказа от транзита через Украину, как предполагалось при начале её строительства. Но теперь, когда из-за санкций США договор с Киевом продлён до конца 2024 года, мощностей для Европы вполне хватает и без СП-2.

Транзит через Украину гарантирован в объёме минимум 40 млрд куб. м до конца 2024 г. В том или ином объёме он сохранится и после — об этом неоднократно заявляли и российская, и германская стороны. Возможности прокачки через газотранспортную систему Украины — до 146 млрд куб. м в год, СП-1 — 55 млрд куб. м, путь через Белоруссию в Польшу — 30 млрд кубометров. Кроме того, есть некоторый потенциал на перспективу и у южного газопровода TANAP из Азербайджана через Грузию и Турцию к Греции, полагает Гойхман. К нему может присоединиться туркменский газ из Средней Азии, но в сумме мощность TANAP все равно составляет примерно 16 млрд куб. м. Реально в допандемийном 2019 г. «Газпром» поставил в Европу около 200 млрд куб. м., в том числе через Украину — порядка 90 млрд куб. м. Таким образом, существующие возможности уже обеспечивают поставки газа сейчас и на перспективу.

Нужно учитывать и ещё одно важнейшее обстоятельство, напоминает эксперт: в ЕС взят курс на замену газа «зелёными» источниками энергии. МЭА, в частности, прогнозирует сокращение потребности Европы в природном газе в период с 2019 по 2030 год на 8%. То есть, в дальнейшем необходимость в мощностях будет не увеличиваться, а сокращаться, уверен Гойхман.

Он полагает, что Германия и Австрия выступают за ввод СП-2 не из опасений «заморозить» Европу без него, а исключительно из-за того, что при этом они станут крупными распределительными хабами, «управляющими вентилем», и получат в силу этого немалые экономические и политические преференции. Все это вкупе дает основание предполагать, что СП-2 будет достроен в ближайшие месяцы. Поставки по нему будут осуществляться, возможно, за счёт частичного снижения транзита через СП-1 и Белоруссию. Киевский транзит сохранится, но расти не будет будет. И всё это никак не повысит объёмы общего экспорта газа из Россию в Европу, заключает Гойхман.

Беспроигрышный результат

Похоже, все серьезные трудности, связанные с завершением строительства «Северного потока — 2» ушли в прошлое и уже мало что может воспрепятствовать завершению проекта, считает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Конечно, признает он, существенным образом на обстановку вокруг сооружения газопровода повлияла позиция новой американской администрации. Джо Байден и его команда достаточно четко обозначили курс на реанимацию интеграционных процессов с ЕС, что должно послужить основой воспроизводства союза США и их традиционных европейских партнеров на принципиально новом уровне.

Цель этих действий — воссоздание системы абсолютного политического доминирования на международной арене коалиции развитых рыночных государств во главе с США, уверен эксперт. Основой прочности и эффективности такого объединения должен быть, по мысли демократического руководства Штатов, не примитивный диктат в отношении более слабых партнеров — как это было в период правления республиканцев, — а сочетание интересов всех участников союза на базе правового урегулирования спорных вопросов, считает Гожий. Заинтересованность же ключевого европейского партнера американцев — Германии — в завершении «Северного потока-2» очевидна.

Без активной поддержки Германии невозможно ни создание центра политической силы в противовес китайской экспансии и неуклонно растущему влиянию на международной арене России, ни формирование единого экономического пространства развитых рыночных государств на основе трансграничного налогового механизма, уверен эксперт.

Для Германии же новый трубопровод — абсолютная гарантия энергетической безопасности. Разумеется, наши европейские партнеры периодически вспоминают об «украинском транзите». Однако подобного рода заявления — это, скорее, дань политической традиции, постепенно принимающей характер обязательного ритуального действа, считает Гожий. Поставки газа через Украину уже не могут рассматриваться в качестве реальной альтернативы северному маршруту — как вследствие региональной политической нестабильности, так и по чисто технологическим причинам.

Украинский отрезок газопровода требует не просто существенного текущего ремонта, но и модернизации всей трубопроводной системы, тогда как технологии, используемые при сооружении «Северного потока — 2», обеспечивают не только высокую эффективность текущей эксплуатации, но и возможности его перспективного использования при переориентации Европы на альтернативные источники электроэнергии (например, водород), считает Гожий. Но главное — использование газа в качестве переходного вида топлива сохранится еще долго, обеспечивая традиционную загрузку «Северного потока — 2» на ближайшие десятилетия, к выгоде России и Европы.