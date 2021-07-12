Около 40% россиян не употребляют алкоголь, сообщает ВЦИОМ

38% россиян не употребляют алкоголь, сообщает ВЦИОМ результаты своего опроса. Средний возраст непьющего россиянина составляет старше 60 лет - 51%, говорится в результатах опроса, в котором прияли участие 1600 человек старше 18 лет.

По данным исследования 25% респондентов употребляют алкоголь реже раза в месяц, 14% — раз в месяц, 18% — два-три раза в месяц. Чаще всего употребляют алкогольные напитки молодые люди в возрастной категории 25-44 лет - два-три раза в месяц. 4% употребляют алкогольные напитки каждый день, 4% — несколько раз в неделю.

По словам опрошенных, пиво они предпочитают употреблять один или два раза в месяц. Крепкие вина и шампанские они предпочитают употреблять реже чем раз в месяц. Алкогольные коктейли не пользуются популярностью: 91% опрошенных заявил, что не пьет их.

