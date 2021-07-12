Песков рассказал, о чём беседовали Путин и Байден

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, какие темы обсуждали в ходе телефонных переговоров лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден.

По его словам, прежде всего поднимался вопрос хакерских атак, которые, по утверждению Вашингтона, идут с территории нашей страны.

«Здесь есть нюансы, цитирует представителя Кремля РИА Новости. – Первое – это, как уже и сообщалось, действительно вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществляется с территории РФ».

Напомним, вечером 9 июня стало известно, что Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии в Совете Безопасности ООН», – отметили в Белом доме.

В свою очередь в Кремле заявили, что телефонный разговор Путина и Байдена продолжил начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.

«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», – рассказали в пресс-службе главы российского государства.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии «с акцентом на гуманитарные аспекты».

