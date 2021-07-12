Прибывшие в Краснодарский край на сутки обязаны вакцинироваться

Требование о вакцинации от коронавируса касается даже тех туристов, которые заселяются в отели на Кубани на срок до трех дней, сообщает ТАСС. Если турист не успел вакцинироваться, пребывая в Краснодарском крае, он обязан будет сделать это после отбытия, иначе ему грозит привлечение к ответственности, сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

«Сроки проживания постановлением не оговариваются. При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации, либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо подписать согласие на постановку вакцины в течение трех суток. Где будет сделана вакцина - не важно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток», - сообщили в министерстве.

В министерстве пояснили, что информация о всех вакцинированных отображается в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на вакцинацию будет являться нарушением положений режима «Повышенной готовности», что влечет за собой привлечение к ответственности.

9 июля сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности». В соответствии с распоряжение региональных властей, с 1 августа туристам необходимо иметь либо документ о перенесенном коронавирусе (не старше 6 месяцев), либо сертификат о вакцинации (в случае противопоказаний к вакцинации медицинскую справку) или отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три прибытия). В случае отсутствия всех вышеперечисленных документов, приезжие должны пройти вакцинацию в течение трех дней после приезда. Дети до 15 лет освобождены от этих требований.

«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ», – сообщается на сайте администрации Краснодарского края.