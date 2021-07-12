Прогноз погоды на неделю: синоптики предупредили о нестабильной погоде в России

Лето продолжается, погода на предыдущей неделе выдалась довольно жаркой и сухой почти по всей стране.

В выходные, правда, в некоторых регионах совсем чуть-чуть стало свежее. В других же уголках нашей необъятной страны, напротив, воздух лишь разогрелся. И как предупреждают синоптики, в ближайшие 6-7 дней тренд на нестабильную погоду продолжится.

Ожидается, что до конца этой недели жара будет сменяться периодами похолодания, ливневые дожди начнут поливать города и веси, а ветер усиливаться до штормовых значений.

Понятно, что всё это не может порадовать, особенно от тяжело такие качели переносят метеозависимые и пожилые люди. Потому им, также тем, кто страдает различными хроническими недугами, стоит быть аккуратными.

Прогноз погоды на неделю в Новосибирской области

В Новосибирской области сегодня было ещё довольно жарко – плюс 28С, безветренно, небо ясное. Но уже во вторник, по прогнозу синоптиков в этот сибирский регион придёт похолодание – воздух остынет до плюс 22-24, возможна гроза. Однако среду снова станет жарко – плюс 27-28.

Но с четверга вновь в Новосибирскую область вернётся холодный воздух, ветер усилится до 15-16 метров в секунду. Самый холодный день этой недели субботу – столбики термометров не поднимутся выше плюс 18, возможен дождь, облачность переменная. По ночам не выше плюс 11.

Прогноз погоды на неделю в Пермском крае

В Пермском крае, как прогнозируют метеорологи, прохлада сохранится до среды – столбики термометров замрут на отметках плюс 20-21.

Затем начнётся резкое потепление, а антициклон, который захватит почти весь регион, прогреет воздух до плюс 28-30. Будет ясная погода, гроз и осадков синоптики не обещают. К выходным начнётся снова похолодание, и воздух остынет до плюс 25, возможна гроза.

Прогноз погоды на неделю в Архангельской области

В Архангельске и области, по прогнозу синоптиков, всю неделю будет держаться очень нестабильная погода. Так, сегодня здесь было плюс 26, завтра ожидается плюс 25 и грозы. Затем в среду – температурный скачок до плюс 28, ясное небо и полный штиль.

Зато в четверг термометры покажут всего 21, возможны осадки. В пятницу климатическую ситуацию снова будет формировать антициклон, под влиянием которого воздух прогреется до плюс 25, но с возможной грозой в конце дня. В воскресенье опять провал – плюс 20-21, переменна облачность и дождь с грозой.

Прогноз погоды на неделю на юге России и Поволжье

На юге России и в регионах Поволжья в ближайшие дни также будет неспокойно. По прогнозу синоптиков, в Крыму во вторник возможны грозы, воздух прогреется до плюс 28-29. Почти по всему полуострову зарядят ливни, от которых местные жители и туристы уже, конечно же, устали.

Кроме того, возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Со среды на полуострове, как обещают метеорологи, начнётся резкий подъём температурного фона – ожидается плюс 31-33, небо наконец-то очистится от туч и будет ясным, а море – спокойным и тёплым.

Краснодар решил побить температурные рекорды и уже начал эту неделю с плюс 30. К четвергу же в столице Кубани на градусниках будет плюс 36 в тени, в субботу и воскресенье – плюс 38-39. Небо ясное, ни облачка, ни ветерка. В Сочи более комфортно – плюс 28-29 всю неделю, солнечно, погода замечательная для отдыха.

В Татарстане жары особой не будет, особенно если сравнивать с предыдущими днями: плюс 27-29. Со вторника по четверг возможны грозы местами по региону.

В соседней Башкирии до субботы – плюс 23-24. В субботу резкий скачок до плюс 28, а в воскресенье холодный воздух вернется. Самарскую область жара станет накрывать начиная со вторника – ожидается плюс 28-29, возможны грозы и дожди всю неделю.

Прогноз погоды на неделю в Москве и СПб

В Москве, по прогнозу синоптиков, всю неделю жарко – во вторник и среду плюс 32, местами обещают плюс 35. Дальше – плюс 30-31. Почти каждый день синоптики обещают грозы и ветер. Но будут ли они? Большой вопрос.

Между тем, по данным специалистов центра погоды «Фобос», к субботе жара всё-таки покинет столичный регион. Кроме того, ожидаются освежающие ливни с грозами.

Не оставляет жара и Санкт-Петербург. И если сегодня в городе на Неве еще относительно свежо – плюс +27, то уже завтра воздух прогреется до плюс 30. Горячий воздух, как обещают метеорологи, продержится в СПб до пятницы. В субботу похолодает до плюс 23. В воскресенье же снова плюс 30, возможна гроза.

Вот такая погода нас ждет в ближайшие 7 дней. Температуры качели, жара, ветер и грозы. Так что выходя из дома не забывай легкие головные уборы, да и зонтики с собой лучше захватить.