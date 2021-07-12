Путин: Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России

Глава российского государства Владимир Путин написал статью об Украине, рассказав в ней об историческом единстве русских и украинцев.

Согласно тексту статьи, опубликованной на официальном сайте Кремля, стену, возникшую в последние годы между двумя странами президент РФ назвал большой, общей бедой и трагедией.

«Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды, – подчеркнул Путин. – Также это результат целе¬направ¬ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под¬рыву нашего единства».

Как пояснил российский лидер, формула, которая применяется, извест¬на испокон веков: разделяй и властвуй.

«Здесь нет ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверх¬задача – разделить, а затем и стравить между собой части единого народа».

При этом Путин напомнил, что Россия не просто признала Киев, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна.

Президент подчеркнул, что современная Украина — целиком и полностью дети¬ще советской эпохи.

«Мы знаем и помним, что в значительной степени Украина создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза», – написал Путин.

