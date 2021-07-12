Рогозин призвал российских миллиардеров тратить деньги на космос вместо яхт

Российским миллиардерам следует тратить деньги не на покупку яхт, а на космос, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после известия о суборбитальном полете на корабле собственной компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона 11 июля.

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — написал Рогозин в своем Twitter. При этом глава «Роскосмоса» заявил, что данный полет не имеет «отношения к профессиональной космонавтике», однако это знаковое событие «с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».

Накануне вышло сообщение о том, что компания Virgin Galactic запустила свой космический корабль (ракетоплан) Unity-22 (SpaceShipTwo), на борту которого находился Брэнсон, с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико. В ходе полета корабль поднялся до 16-километровой отметки на самолете-разгонщике WhiteKnightTwo. Время полета составило 2,5 часа, из них в невесомости — 5-6 минут. Кроме предпринимателя на борту самолета находились пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи. Полет за пределами земной атмосферы длился несколько минут.

