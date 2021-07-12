Курс доллара: рубль ускорил снижение в понедельник

Курс доллара вырос на торгах в понедельник. Доллар/рубль открыл торги на отметке 74.34 , в то время как евро начал торги на 88.06 . К 17:00 доллар вырос и достиг уровня 74.53 рубля, а евро повысился до 88.41 рубля. Индекс DXY при этом повысился на 0.0011 пункта, дойдя до отметки 92.24 пункта.

«Рубль с открытия демонстрирует нисходящую динамику, скорректировавшись незадолго до старта основной сессии, но затем резко ускорил снижение из-за ухудшения внешнего фона. Нефтяные цены также с начала дня находятся под давлением, корректируя волну роста второй половины предыдущей недели. После открытия европейских торгов нефть ускорила снижение»,- комментирует динамику рынка аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Он отмечает также, что в преддверии завтрашней публикации данных о потребительской инфляции в США за июнь многие инвесторы воздержатся от активных действий, или предпочтут зафиксировать прибыль, что оказывает дополнительное давление на рисковые активы. «Существенное превышение показателем прогноза способно вызвать массированные распродажи на рынках, так как увеличит вероятность более скорого старта ужесточения монетарной политики ФРС. На этом фоне доллар способен показать внушительный рост»,-предупреждает Дмитрий Бабин.

"По состоянию на 15-00 на Московской бирже курс доллара к рублю растет на 0,45% и составляет 74,68. Достигнув на прошлой неделе значения 75,35, доллар отступил, и сейчас главная задача для "быков" - закрепиться выше 75 рублей за доллар", - оценивает вице-президент ИГ "УНИВЕР Капитал"Роман Дмитриев.

"В целом пока курс доллара находится в обозначенном ранее торговом диапазоне. Валютные игроки сейчас внимательно наблюдают за ценами на нефть, пытаются предугадать начало коррекции по американскому рынку и отыгрывать любые геополитические новости", - отмечает он..