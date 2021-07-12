Силуанов предупредил о высоком риске перегрева мировой экономики

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что продолжительное сохранение антикризисных мер в ряде стран мира может привести к перегреву мировой экономии.

В ходе своего выступления на заседании финансового трека «Группы 20» чиновник отметил, что экономическая политика по выходу из кризиса одних государств напрямую оказывает влияние на другие.

Как убеждён Силуанов, в результате этого многие государства на фоне ускорения инфляции уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, другие же – сохранили меры экономического стимулирования, передаёт РИА Новости.

«В этом мы видим высокий риск для мировой экономики. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к её перегреву с сопутствующим накоплением дисбалансов», – пояснил глава российского финансового ведомства.

Кроме того, он считает, что сейчас важно, как можно скорее обеспечить нормализацию ДКП, а также бюджетной политики согласно темпам восстановления экономики и нарастания инфляционного давления.

«Дальнейшая нормализация или даже ужесточение политики приведёт к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых площадках. Всё это станет провоцировать дополнительную волатильность на рынках, а также вносить отрицательный вклад в мировой экономический рост», – резюмировал Силуанов.

