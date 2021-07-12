В России выявили более 25 тыс. новых случаев COVID

За последние сутки в России выявили 25 140 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Скончались от инфекции 710 человек, на уровне выше 700 смертей от коронавируса за сутки фиксируется в России седьмой день подряд, а показатель, заболеваемости держится выше 25 000 человек в сутки четвертый день подряд. 11 июля сообщалось о 25 033 новых случаях коронавируса, скончались 749 летальных исходах.

Нарастающим итогом в стране зафиксировано выявлено 5 808 473 случая коронавируса, из них 143 712 пациентов скончались. В общей сложности выздоровели 5 216 648 человек, из которых 16 429 человек были выписаны за минувшие сутки.

Москва остается лидером по приросту за сутки новых больных коронавирусом. В столице за 24 часа выявили 5403 случая коронавируса, умерли 107 человек, 7096 пациентов выздоровели. С начала пандемии в Москве выявили 1 434 641 случай коронавируса, умерли 23 755 пациентов.

В топ-5 по наибольшему приросту эпизодов коронавируса попали Московская область (+2566), Санкт-Петербург (+2029), Нижегородская (+522) и Свердловская области (+464).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 186,8 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 4 млн смертей от него. Лидером по заболеваемости являются США, где отмечено более 33,8 млн случаев, далее следуют Индия (свыше 30,8 млн), Бразилия (более 19 млн) и Франция (5,8 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

