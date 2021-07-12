Талибан попросил Россию исключить движение из санкционных списков

Лидеры Талибана* обсуждают с российской стороной вопрос снятия санкций с движения. Об этом в интервью РИА Новости заявил представитель политического офиса движения в Дохе Сухейль Шахин по итогам визита в Москву.

Напомним, делегация движения посетила нашу страну 8-9 июля. В российской столице представители Талибана провели встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замиром Кабуловым.

«Мы обратились к российским властям с просьбой исключить движение из санкционного списка (СБ ООН)», – подчеркнул Шахин.

Ранее Шахин заверил, что Талибан не намерен атаковать дипломатические представительства иностранных государств в Афганистане и подтверждает безопасность сотрудников генконсульства РФ в Мазари-Шарифе.

«У нас очень хорошие отношения с ними, с Россией. Мы не собираемся их атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения? Мы публично заявили, что не считаем своей целью посольства и консульства на территории Афганистана, в частности российские или каких-либо других стран», – сказал представитель движения.

Кроме того, Шахин заявил, что Талибан не намерен нападать на афгано-таджикскую границу.

«Конечно, мы не будем нападать на границу между Таджикистаном и Афганистаном. Мы заверяем российскую сторону, что наша политика не заключается в нападении», – резюмировал он.

* Движение Талибан Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года признано террористической организацией, деятельность которой на территории РФ запрещена

