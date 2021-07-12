ТВОЕ, AliExpress и Disney выпустили совместную летнюю коллекцию-манифест про искренность

Линейка коллекции #StayTrue состоит из 59 вещей с яркими и задорными принтами со знаменитым Микки Маусом и его друзьями, которые давно стали символом настоящей дружбы и отличного настроения. В ассортимент коллекции входят женские и мужские футболки, шорты и спортивные брюки, а также женские кроп-топы и боди, унисекс толстовки и панама. Все вещи представлены в различных цветах: чёрном, белом, красном, желтом и розовом. Принты не ограничиваются только изображениями героев: также на каждом изделии есть оригинальная надпись со словом true — настоящий.

Концепция #StayTrue подчеркивает главный манифест коллаборации — быть настоящим и оставаться верным себе. Команда трех брендов создала эту коллекцию с мыслями о том, что верным способом не потеряться в мире является простой совет — оставаться собой. Выбор слова true также носит и второй смысл — на AliExpress стало появляться всё больше известных брендов и эксклюзивных коллекций. Чтобы найти новую коллекцию на AliExpress, нужно ввести #StayTrue в поисковой строке маркетплейса или зайти на лэндинг капсульной коллекции.

Съёмка лукбука коллекции #StayTrue поддерживает общее настроение искренности и подлинных эмоций — моделями выступили молодые звёзды тик-тока Алла Брулетова и Данила Бум.

Трехстороннее сотрудничество ТВОЕ | AliExpress | Disney поддерживает демократичный подход к модным и оригинальным образам — цены коллекции стартуют от 799 руб. Старт продажи новой коллекции — 5 июля 2021 года в офлайн-магазинах ТВОЕ и эксклюзивно онлайн на AliExpress.