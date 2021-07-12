Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID без вакцины

Защититься от новой коронавиурсной инфекции без ношения масок и прививок можно, только надев на себя скафандр, поделился мнением с агентством РИА «Новости» доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Технология эта давно известна — скафандр с фильтрами», — сообщил ученый. При этом он считает т этот способ неэффективным для работающих людей, тем более, если в доме есть дети, которыйе ходят в сад или школу.

«Дети, кстати, одни из важнейших факторов распространения инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов», -— рассказал собеседник агентства.

Нетесев отметил, что единственным реальным путем борьбы с инфекцией является вакцинация и ношение масок везде, где есть люди. То есть, по его мнению, распространение вируса напрямую зависит от поведения людей в общественных местах.

«Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что они заразились», — сказал специалист.