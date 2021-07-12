В Кремле прокомментировали информацию о возможном переносе выборов в Госдуму

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ новости о том, что сентябрьские выборы в нижнюю палату российского парламента могут быть перенесены на более поздний срок из-за сложной ситуации с коронавирусом.

По словам представителя Кремля, эта информация является лживой, передаёт РИА Новости.

«Уже десять раз это всё опровергли. Нет, нет. Это лживая информация», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Кремле обсуждается идея переноса выборов в Госдуму с сентября этого года на более поздний срок из-за тяжёлой ситуации с COVID-19 в России.

