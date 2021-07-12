В правительстве Москвы рассказали о первой программе для инженеров в рамках Московской технической школы

Пилотная программа «Технологии связи» по подготовке кадров для столичной промышленности в рамках «Московской технической школы» открылась в Москве. В течение трех лет по ней планируется обучить 1200 инженеров. Соответствующее соглашение подписали правительство Москвы, ведущие московские вузы, индустриальные партнеры и партнеры по развитию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Исследование, проведенное в этом году Агентством промышленного развития Москвы, показало, что дефицит кадров необходимой квалификации – одна из актуальных проблем столичной промышленности, о ней заявили более 20% опрошенных предприятий. Благодаря «Московской технической школе» столица в ближайшей перспективе получит большое количество высококвалифицированных инженерных кадров. Мы уже запустили первое пилотное направление: в ближайшие три года планируем обучить 1200 инженеров предприятий микроэлектроники и приборостроения по направлению «Технологии связи», — рассказал заместитель мэра.

Открытое направление включает подготовку по таким областям, как квантовые технологии, интернет вещей и индустриальный интернет вещей, технологии 5G и обработка промышленных данных, добавил заммэра. Предполагается, что программа на 10% поможет увеличить среднюю производительность в отраслях микроэлектроники и приборостроения к 2024 году: один сотрудник сможет в год производить продукцию на сумму 1,85 млн рублей.

Образовательными партнерами проекта стали МФТИ, МЭИ, МИФИ, МИСиС и МТУСИ, индустриальными партнерами – QRate, ИТЭЛМА, Т8, МТС, МГТС, Huawei, Лотес ТМ. Партнерами по развитию: Политехнический музей, Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), СоюзМаш и Центр обеспечения цифровой трансформации. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» станет стратегическим партнером проекта в части информационной и экспертной поддержки.

В первом квартале 2022 года проект подготовки инженерных кадров для московских предприятий ждет интенсивное развитие, отмечают в правительстве столицы.

«В «Московской технической школе» будет несколько направлений, в следующем году мы запустим новые центры компетенций: «Робототехника и сенсорика», «Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии», «Беспилотный транспорт». Мы ожидаем, что производительность сотрудников, прошедших обучение в МТШ, в целом повысится более чем на 20%», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В июне на ПМЭФ-2021 правительством Москвы, АСИ и ВЭБ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках поддержки проекта. Согласно договоренностям, они будут развивать «Московскую техническую школу» совместно.