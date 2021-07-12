В реорганизацию бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» планируют вложить более 45 млрд рублей - заммэра Ефимов

Реорганизацию бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» по программе «Индустриальные кварталы» проведут с помощью инвестора, которого привлекут через аукцион. Общий объем инвестиций в реализацию проекта может составить более 45 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В августе этого года в Москве состоится второй в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Так, победитель реорганизует участок бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе» общей площадью почти 30 га. Инвестиции в реализацию проекта составят более 45 млрд рублей, бюджетный эффект для города - 2,7 млрд рублей в год. Также будет создано почти восемь тысячи рабочих мест», - сказал заместитель мэра.

Первый в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории состоялся в Москве в начале ноября прошлого года. В рамках соглашения будет реорганизована часть промзоны «Коровино» на севере столицы.

«Не позднее 2035 года на участке бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» могут быть возведены до 721 тысячи квадратных метров недвижимости. Общая площадь объектов производственного и общественно-делового назначения составит 470 тысяч квадратных метров, жилая и социальная застройка займет 251 тысячу квадратных метров, в том числе 25 тысяч квадратных метров будет построено в рамках программы реновации», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Целью аукциона станет поиск инвестора, способного реализовать проект реорганизации по строго установленным параметрам и с соблюдением сроков строительства. Все объекты будут построены за счет средств инвестора, необходимые работы по благоустройству территории также будут выполнены инвестором.

В общей сложности инициатива московских властей по комплексному развитию территорий после реализации всех проектов позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.