Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации против COVID

Серьезными основаниями для медицинского отвода от вакцинации против новой коронавиурсной инфекции является тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность пациента к компонентам ранее введенных вакцин, передает РБК, ссылаясь на опрошенных врачей. При этом врачи отмечают, что большинство хронических заболеваний, а также аллергий не могут служить основанием для отвода от прививок.

Врачи, которых опросило издание, отмечают, что лучше перенести вакцинацию для стабилизации на какое-то время состояния. Они указаны в рекомендациях производителей препаратов и в рекомендациях Минздрава.

К основаниям для медицинского отвода относятся тяжелые аллергические реакции на вакцины, которые наблюдались ранее, такие как отек Квинке или анафилактический шок, добавляет терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Пациенты с такими симптомами наблюдаются у аллергологов и могут получить медотвод. Также медотвод могут получить люди, у которых ранее после прививок поднималась температура выше 40 градусов и долгое время не спадала.

Для граждан с тяжелой местной реакцией после инъекции в виде покраснения или отека размером более 8 см. также существует вариант получения медотвода. К тяжелым побочным явлениям относятся проявления сосудистой недостаточности, которые напоминают шок, и судороги, вызванные повышением температуры. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что противопоказанием к вакцинации является аллергическая реакция на предыдущую прививку тем же препаратом.

