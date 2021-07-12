ЕС грозит Белоруссии новыми санкциями

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Совет ЕС готов рассмотреть новые санкции против Минска в ответ на усиление нелегального миграционного потока через территорию Белоруссии в Литву и Польшу, сообщает ТАСС.

«Мы призываем власти Белоруссии выполнять свои обязательства, контролировать миграционные потоки, документы авиапассажиров. Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления», – сказал Боррель. По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, Брюссель может «рассмотреть также дополнительные экономические меры» в отношении Белоруссии.

Согласно обнародованным Еврокомиссией в понедельник цифрам, число нелегальных мигрантов, прибывающих через Белоруссию в Литву, уже возросло в 22 раза по сравнению со всем прошлым годом и превысило 1 600 человек, при этом более половины от этого количества прибыли в Литву с начала июля. Большинство направляющихся через Белоруссию мигрантов являются выходцами из Ирака, Конго и Камеруна. Еврокомиссия утверждает, что мигранты прибывают в Белоруссию коммерческими авиарейсами, которые летают из Ирака четыре раза в неделю, а из Турции – ежедневно, и затем пересекают границу с Литвой пешком.

7 июля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна начнет строительство стены на границе с Белоруссией, поскольку наблюдается всплеск попыток нелегального перехода белорусско-литовской границы. «Мы начнем строительство дополнительного физического барьера, который разделит Литву и Белоруссию, что станет определенным знаком и определенным сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции», – сказала Шимоните.

2 июля правительство Литвы объявило режим общенациональной чрезвычайной ситуации в связи с усиливающимся потоком нелегальной миграции в страну из Белоруссии.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет препятствовать нелегальной миграции, наркотрафику и контрабанде в Европу. «Сегодня они взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде», – сказал Лукашенко.