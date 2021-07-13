Акции дня: бумаги «Мечела» растут на фоне высоких цен на уголь

В лидеры торгов вышли акции угольной компании «Мечел» по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 13 июля. За день обыкновенные акции подорожали на +3,62% до 79,52 рублей за бумагу, а «префы» на +3,71% до 120,35 рублей.

Интерес трейдеров возник на фоне рекорда стоимости угля на европейской бирже, который был впервые установлен с 2010 года. Августовский фьючерс на уголь в Роттердаме достиг 131 долларов за тонну. Также во вторник закрылся реестр под дивиденды за 2020 год.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,04% до 3877,3 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,53% до 1648,84 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 19:40 мск составила 76,43 долларов (+1,69%). Российская валюта укреплялась – 74,06 рублей за доллар.