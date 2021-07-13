Более 70% продукции в ОЭЗ Москвы в первом квартале 2021 года произвели предприятия микроэлектроники – заммэра Ефимов

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за первые три месяца 2021 года на треть увеличили объемы производства продукции по сравнению с тем же периодом прошлого года, они произвели товары и услуги на сумму 3,7 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом квартале этого года резиденты особой экономической зоны произвели продукцию на 3,7 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и находится на уровне первого квартала 2019 года. Основной объем – более 70% – обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукции на 2,6 млрд рублей. В тройку лидеров вошли предприятия фармацевтического и медицинского кластера, а также информационно-коммуникационных технологий», – сказал заместитель мэра Владимир Ефимов.

Он уточнил, что общий объем произведенной резидентами продукции за все время работы в ОЭЗ «Технополис Москва» достиг 85,3 млрд рублей. Общее число рабочих мест по состоянию на конец первого квартала 2021 года превышает 7,3 тысячи.

Также за первые три месяца года на предприятиях особой экономической зоны Москвы появилось более 150 новых рабочих мест. Лидерами по этому показателю стали компании, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые обеспечили более половины рабочих мест в ОЭЗ «Технополис «Москва». Новые сотрудники поступили на предприятия, специализирующиеся на цифровой печати, разработке программных продуктов и телекоммуникационных решений.

Также в начале года расширили свой штат фармацевтические производства, предприятия микроэлектронной отрасли, разработчики решений в отрасли энергоснабжения.

«Резиденты ОЭЗ выпускают широкий спектр высокотехнологичной продукции в разных отраслях: от электроники и наноматериалов до фармацевтики и телекоммуникационного оборудования. Развитию производств способствуют особые условия ОЭЗ «Технополис Москва», которые созданы для стимулирования инноваций в промышленности и роста технологического бизнеса», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.