Дельта ставит под сомнение восстановление экономики Европы

Быстрое распространение наиболее агрессивного и заразного штамма «Дельта» вызывает у экономистов тревогу за еще несколько недель назад казавшиеся безоблачным быстрое восстановление европейской экономики. Снятие ограничений на большей части Европы привело к резкому усилению деловой активности, росту розничных продаж и уверенности домохозяйств. Воодушевленные такими сдвигами многие экономисты улучшили прогнозы по темпам восстановления экономики Старого Света. Однако затем на континент пришел Дельта и очень быстро вернул все на свои места.

«Меня беспокоит, что Дельта может ему (восстановлению) помешать,- говорит главный экономист UniCredit Эрик Нильсен, который не так давно поднял прогноз на рост экономики еврозоны в этом году с 4 до 4,5%.- Будет, конечно, очень плохо, если придется объявлять новый локдаун, хотя данные Google по мобильности показывают, что на поведение людей больше влияют не локдауны, а личная осторожность и ответственность».

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В минувшую пятницу немецкие и французские власти предупредили своих граждан воздержаться от посещения этим летом Испании, которая обошла соседнюю Португалию по количеству новых заражений и стала по ним европейским антилидером. Вспышка пандемиин а Пиренейском полуострове в самом начале летнего сезона уже больно ударила по туристическому сектору, играющему важную роль в экономиках пиренейских стран. В Португалии он, по данным OECD, давал до пандемии приблизительно 10% ВВП, а в Испании – почти 6%.

По словам главы испанского центробанка Bank of Spain Пабло Эрнандеса де Коса, его прогноз на сильный рост экономики основывался на предположении, что уже этим летом «кризис» будет преодолен и доходы испанского турсектора достигнут половины того, что он получил в 2019 году. Для сравнения: в 2020 г. они составили лишь пятую часть от допандемических.

В Нидерландах в прошлую пятницу было объявлено о возврате ограничений в работе ресторанов, баров, кафе и ночных клубов, а также для массовых мероприятий, которые были отменены всего лишь две недели назад. Причина уважительная – за это время количество новых заражений в королевстве выросло более чем в 10 (!) раз до почти 7 тысяч.

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На прошлой неделе введены ограничения на количество людей, которые могут собираться вместе, и на массовые мероприятия на Кипре. На этом острове количество новых заражений коронавирусом сейчас наивысшее за весь 2021 год.

Португальские власти требуют от приезжающих отдыхающих обязательной вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов. В противном случае их просто не поселят в гостиницах и не покормят в ресторанах.

Европейский Центр по контролю и предотвращению болезней (CDC) сообщил 9 июля, что рост новых заражений для ЕС и еврозоны вырос до 51,6 на 100 тысяч человек с 38,6 на предыдущей неделе (28 июня – 4 июля). Немного успокаивает при этом, что уровни госпитализаций и смертности остаются, по крайней мере, пока стабильными.

В Испании, например, количество коек в больницах, занятых больными Covid-19, составляет сейчас всего лишь 2,6%. За неделю оно выросло незначительно – на 0,6%.

Еврокомиссия на прошлой неделе подняла прогноз по развитию экономики ЕС на 2021 год до 4,8%, самых высоких темпов развития с 1976 года. Это значит, что европейская экономика должна восстановиться до допандемического уровня по промышленному производству до конца текущего года. В прошлом году, напомним, был зафиксирован рекордный спад в 6,2%.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони призывает не преувеличивать опасность введения новых локдаунов и считает, что поводов для паники пока нет.

«Мы не замечаем тенденцию к новым ограничениям,- говорит он.- Напротив, мы видим тенденцию к ослаблению ограничений в главных странах».

Некоторые экономисты обращают внимание на то, что сейчас штамм «Дельта» инфицириует чаще молодежь, у которой вероятность тяжелого протекания болезни ниже. При этом уже более 44% взрослых европейцев полностью вакцинированы.