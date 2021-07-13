Департамент здравоохранения Москвы объяснил причины высокой смертности в столице

Новый штамм бьёт рекорды по заразности
«Департамент здравоохранения проанализировал данные по смертности за июнь 2021 года и открыто публикует выводы», — такими словами начинается публикация Депздрава Москвы на сайте mosgorzdrav.ru. Согласно ей, в июне в Москве зафиксирован 16 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3145 случаев. Это обусловлено, по словам столичных медиков, значительным влиянием двух основных причин.
«В июне 2021 года были зафиксированы пиковые значения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, — говорится в публикации. — Ежесуточное число новых случаев достигло рекордных 9 тыс. в сутки. Среднесуточная заболеваемость составила 5942 случаев, и по сравнению с маем (2812) выросла более чем в два раза. Было отмечено поступление большого числа тяжелобольных пациентов в больницах — ежедневно от 1,7 до 1,9 человек».
По данным ДЗМ, больше пациентов стали нуждаться в оказании реанимационной помощи, включая искусственную вентиляцию лёгких (число пациентов состоящих на ИВЛ, достигло 600-700 человек). Такой рост эпидемиологии связывают, прежде всего, с циркуляцией нового (дельта) штамма заболевания, который в разы заразнее, и вызывает более тяжёлое течение заболевания. Следствием вышесказанного стало то, что в июне COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5527 случаях.
Департамент здравоохранения указывает, что от ковида, как от основной причины смерти, в июне умерли 4886 человек. 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае.
Жаркое лето 2021-го
Ещё одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, ДЗМ называет аномальную жару, которая (как и летом 2010 года) привела к обострению, в первую очередь, заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам врачей-кардиологов, говорится в публикации, жаркая погода вызывает серьёзное ухудшение состояния больных, при котором отмечаются потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови,способные приводить к резкому повышению риска тромбообразования, а также ки падению давления, могущему спровоцировать инсульт.
«Таким образом, избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин: резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма, и аномально жаркой погоды», — говорится в ответе ДЗМ.
Что касается летальности именно от коронавируса, то сообщается, что на 1 июля 2021 года она составляет в Москве 2,78% — если учитывать только случаи, когда коронавирус явился основной причиной, и 3,88% — если учитывать также и случаи, когда ковид выступал в качестве сопутствующего заболевания.
Чаще болеть будут дети
Информацию столичного ДЗМ прокомментировал доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, экс-заведующий лабораторией особо опасных вирусных инфекций Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Алексеевич Чепурнов
«Пока опубликованных научных данных, касающихся влияния нового дельта-штамма на летальность мы не имеем, — сказал вирусолог. — Но по логике это может, да и должно играть именно такую негативную роль. Дело в том, что неприятной особенностью данного штамма является его способность прикрепляться к клеткам, которые не так насыщены ACE2-рецептором, как были насыщены клетки, наиболее поражаемые т.н. «уханьским» штаммом. Для дельта-штамма насыщенность клеток подобным рецептором не является необходимым условием для прикрепления к ним. В следствии чего нарастают темпы заражения данным штаммом, происходит более масштабное поражение тканей, в первую очередь — лёгочных, что имеет последствием повышенную летальность».
Александр Чепурнов отметил тот факт, что из-за особенностей нового штамма чаще заражаются и болеют дети. «Именно слабая насыщенность клеток детского организма указанным ACE2-рецептором не позволяла первоначальному «уханьскому» штамму поражать детей и подростков. Теперь ситуация, к сожалению, изменилась, и дети начинают болеть чаще и тяжелее. Например, Израиль, который недавно был лидером по вакцинации населения, принял решение дополнительно провакцинировать детей после 12 лет, именно в силу опасности заражения их новым дельта-штаммом», — добавил Александр Чепурнов.