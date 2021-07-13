Департамент здравоохранения Москвы объяснил причины высокой смертности в столице

Новый штамм бьёт рекорды по заразности

«Департамент здравоохранения проанализировал данные по смертности за июнь 2021 года и открыто публикует выводы», — такими словами начинается публикация Депздрава Москвы на сайте mosgorzdrav.ru. Согласно ей, в июне в Москве зафиксирован 16 271 случай смерти. Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3145 случаев. Это обусловлено, по словам столичных медиков, значительным влиянием двух основных причин.

«В июне 2021 года были зафиксированы пиковые значения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, — говорится в публикации. — Ежесуточное число новых случаев достигло рекордных 9 тыс. в сутки. Среднесуточная заболеваемость составила 5942 случаев, и по сравнению с маем (2812) выросла более чем в два раза. Было отмечено поступление большого числа тяжелобольных пациентов в больницах — ежедневно от 1,7 до 1,9 человек».

По данным ДЗМ, больше пациентов стали нуждаться в оказании реанимационной помощи, включая искусственную вентиляцию лёгких (число пациентов состоящих на ИВЛ, достигло 600-700 человек). Такой рост эпидемиологии связывают, прежде всего, с циркуляцией нового (дельта) штамма заболевания, который в разы заразнее, и вызывает более тяжёлое течение заболевания. Следствием вышесказанного стало то, что в июне COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5527 случаях.

Департамент здравоохранения указывает, что от ковида, как от основной причины смерти, в июне умерли 4886 человек. 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае.