Франция оштрафовала Google на 500 млн евро

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 500 миллионов евро и обещает выписывать штрафы по 900 тысяч в сутки, если IT-компания не устранит нарушения, сообщает «РИА Новости». Поводом для штрафа стало то, что Google проигнорировал несколько судебных запретов французских судов, вынесенных в апреле 2020 года. Кроме того, регулятор потребовал от компании представить предложения о вознаграждении издателям и агентствам печати за текущее использование защищенного контента. Если Google не сделает этого в течение двух месяцев, ему придется платить по 900 тысяч евро за каждый день просрочки.

В 2019 году несколько французских профсоюзов, представляющих издателей прессы, и агентство Франс Пресс пожаловались, что Google злоупотребляет доминирующим положением в рамках закона о смежных правах. В апреле 2020-го антимонопольное ведомство обязало IT-гигант договориться с издателями о компенсации.

Представитель Google сообщила, что компания «очень разочарована этим решением». «Штраф является игнорированием наших усилий достичь соглашения и реальной картины работы новостей на наших платформах», – цитирует «Интерфакс» заявление компании.

