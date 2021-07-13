Франция вводит ковид-пропуска для детей от 12 лет

Представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что ковид-пропуск во Франции вводится для детей от 12 лет, но власти готовы проявлять гибкость в этом вопросе, так как большое число подростков еще не получили вакцины, сообщает «РИА Новости». «Вакцина необходима, безопасна и эффективна для лиц 12-18 лет. Таким образом, санитарный пропуск будет применятся к детям с 12 лет. Но мы прагматичны, и, как обычно, будем исходить из здравого смысла… Речь не идет речь о том, чтобы им сделать их лето невыносимым из-за санитарного пропуска», – сказал Атталь.

Он пояснил, что значительное число подростков еще не было полностью вакцинировано против коронавируса, в связи с этим министр здравоохранения проведет консультации со специалистами для разработки гибких правил для данной возрастной группы.

Вчера, 12 июля, сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ужесточении карантинных мер для непривитых коронавируса граждан. По словам Макрона, с 21 июля «санитарный пропуск» станет обязательным для входа в места отдыха и культуры с количеством посетителей больше 50 человек. А с 1 августа сфера без сертификата о прививке против COVID-19 или свежего теста ПЦР нельзя будет войти в бары, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты.

Воспользоваться услугами транспорта или общепита смогут только те люди, которые сделали прививку более 15 дней назад или те, у кого есть свежий отрицательный тест на коронавирус.

