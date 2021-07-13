Гостиницы Адыгеи будут требовать справки о коронавирусе

Адыгея вводит требование об обязательном предъявлении сертификата о прививке, отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о перенесенном заболевании для туристов, заселяющихся в гостиницы, и работников туристической отрасли, сообщает «Интерфакс». Кроме того, прививку или подтверждение об отсутствии коронавирусной инфекции будут требовать у «сотрудников и посетителей спортивных комплексов и фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги населению», – говорится в сообщении местных властей. Исключение сделано для детей до 16 лет.

Эти же требования будут предъявляться участникам мероприятий, которые будут проводить органы государственной власти республики, органы местного самоуправления и подведомственные им учреждения. Проведение других массовых культурно-досуговых, зрелищных, спортивных мероприятий и свадеб под запретом.

«Сегодня крайне важно не допустить новых всплесков заболеваемости. Избежать новых ограничений мы сможем только с помощью активной прививочной кампании и неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора», – приводятся в сообщении слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.