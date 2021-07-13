Курс доллара: эксперты назвали главные драйверы движения рубля

Первую сессию новой рабочей недели на Мосбирже рубль закрыл почти на тех же позициях, что и предыдущую. Стартовав утром с 74,34 к доллару и с 88,06 к евро, в 17:00 мск «россиянин» просел в обеих парах – к «американцу» до 74,53, а к «европейцу» – до 88,41.

Впрочем, к завершению основной сессии рубль сумел развернуться к основным резервным мировым валютам на ожиданиях новых драйверов. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 74,40 руб. (+4,75 коп.), а курс евро – 88,23 руб. (-9,5 коп.).

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

По мнению экспертов, игроки ближе к вечеру взяли некоторую паузу, опасаясь снижения темпов роста глобальной экономики на фоне активного распространения более агрессивного индийского штамма коронавируса, а также из-за неопределенности по договоренностям относительно увеличении добычи сырья членами ОПЕК+.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании доклада Федрезерва о состоянии экономики США. Напомним, глава американского регулятора Джером Пауэлл представит его 14-15 июля.

Илья Голубов из УК «Промсвязь» напомнил, что очередную рабочую неделю рубль начал со снижения в обеих парах. При том, что, например, доллар, напротив рос, укрепляясь как к валютам развитых стран, так и к валютам сегмента ЕМ

По мнению аналитика, против рубля всю первую половину дня играла дешевеющая нефть. Также глобальные игроки, обеспокоенные шествием дельта штамма коронавируса по планете и возможными локдаунами, старались оставаться в защитных активах, пренебрегая рисковыми.

«Но многое, если не всё для курсовой динамики будет зависеть от того, что скажет на этой неделе глава ФРС Пауэлл. После его доклада можно будет делать какие-то прогнозы по курсу рубля», – заявил Голубов.

Дмитрий Бабин из БКС отметил, что вчера с самого утра наша валюта дешевела из-за ухудшения внешнего фона. Кроме того, цены на нефть также находились под давлением, корректируя волну роста второй половины предыдущей недели.

Как считает эксперт, многие глобальные игроки решили воздержаться от покупки риска в ожидании сегодняшней публикации данных о потребительской инфляции в США.

«Существенное превышение прогнозных показателей способно вызвать массированные распродажи на рынках, так как увеличит вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики американского регулятора. На этом фоне «американец» может сегодня продолжить укрепляться, ослабляя при этом рубль», – прогнозирует эксперт.

Эксперты назвали главные драйверы движения рубля

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» заметил, что всю первую половину вчерашней сессии рубль находился под серьёзным давлением, спровоцированным бегством игроков из риска, а также падением мировых цен на «чёрное золото».

Кроме того, как отметил эксперт, вновь актуальной становится санкционная риторика. Так, накануне в ЕС заявили о продлении ещё на шесть месяцев антироссийских секторальных санкций, что добавило негатива на отечественный рынок.

«Но ближе к вечеру ситуация стала немного меняться, часть инвесторов всё-таки стала приобретать рублёвые активы, благодаря чему российской валюте удалось восстановиться. Если же делать прогнозы на ближайшие перспективы рубля, то здесь многое будет зависеть от данных по инфляции в США и котировок на «чёрное золото». Эти драйверы станут главными в движении рубля и формировании его курса», – уверен эксперт

Дмитрий Баженов из «КИТ Финанс Брокер» напомнил, что на прошлой неделе доллар прилично прибавил к рублю, подорожав более чем на 1,5% из-за временного снижения котировок на «чёрное золото».

«Одна из основных причин падения рубля – нефть, мировые цены на которую стремительно шли вниз. Так, бочка «чёрного золота» марки Brent с 78,30 долл. рухнула до 72,80 долл.», – пояснил эксперт.

Кроме того, как считает Баженов, дополнительным негативом для нацвалюты по-прежнему являются опасения относительно очередной волны COVID-19 в мире из-за распространения нового штамма «Дельта».

«В этой связи мы видим на этой неделе пару доллар-рубль в пределах 73,00-74,50 руб. Если же говорить о среднесрочных перспективах нашей валюты, то есть все предпосылки к её укреплению до 70,00 руб. за один доллар», – предположил эксперт.