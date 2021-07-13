На офисном рынке Москвы отмечен рекордный за восемь лет объем сделок

Объем сделок аренды и купли-продажи на офисном рынке Москвы достиг 364 тыс. кв. м, а в первом полугодии – 644 тыс. кв. м., что стало рекордными показателями за восемь лет исследований, сообщают «Ведомости», ссылаясь на материалы британской компании JLL.

Отмечается, что финансовые показатели 2021 года выше показателей прошлого года на 1,3 раза и на 36% соответственно аналогичных периодов прошлого года. Аналитики JLL уточнили, что объемы офисных сделок в столице достиг максимума с 2013 года.

Как считает глава отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL Алексей Кучвальский, подобные достижения вызваны отложенным спросом на недвижимость после прошлогоднего падения. Он напомнил, что многие компании еще год назад занимали выжидательную позицию.

«Сегодня они активно начали рассматривать для себя новые офисы, несмотря на все еще сохраняющиеся ограничения и продолжающийся режим удаленной работы», — подчеркнул он.

Лидируют по объему офисных сделок в столичном регионе компании предоставляющие бизнес-услуги, они рассматривают аренду до третьи от общего объема аренд и купли-продаж (29%). Второе место заняли производственные организации, а топ-3 замкнули представители банковской сферы (19% и 13% соответственно).

