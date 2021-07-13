Нефть дорожает на новостях о возможном сокращении поставок

Мировые цены на нефть растут утром 13 июля на фоне возможного сокращения поставок вследствие распространения штамма COVID-19 «дельта», свидетельствуют данные торгов. Инвесторы также оценивают перспективы спроса при обострении эпидемиологической ситуации

По состоянию на 7.40 по московскому времени цена фьючерсов на Brent с поставками в сентябре снизилась на 0,28% $75,36 за баррель, котировки на WTI с поставками в августе потеряли 0,34%, до $74,35 за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать риски возможного сокращения поставок нефти из-за введения новых карантинных ограничений. Опасения трейдеров связаны, в первую очередь, с распространением нового коронавирусного штамма «дельта», который может оказать негативное влияние на спрос и восстановление экономики в целом.

Рынок находится в стадии неопределенности вокруг сделки ОПЕК+. Участники рассчитывают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали соглашения остаются неизвестными.

По мнению аналитиков Rystad Energy, «ажиотаж в отношении цен на нефть, который привел к тому, что цена на нефть марки Brent достигла отметки $78 за баррель, практически рассеялся, поскольку разногласия между ОПЕК+ отошли на второй план, уступив место опасениям рынка по поводу возобновления случаев заболевания COVID-19 во всем мире».

