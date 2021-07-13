Объем внешней торговли Китая в июне вырос на 35%

Экспорт товаров и услуг из Китая в июне 2021 года вырос на 32,2% по сравнению с июнем прошлого года и составив 281 млрд долларов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. Еще сильнее увеличился импорт в Китай –в июне текущего года он составил 230 млрд долларов, что больше на 36,7% по сравнению с соответствующим месяцем 2020 года.

Несмотря на низкую базу для сравнения (год назад на международную торговлю негативно повлиял общемировой локдаун), такой бурный рост оказался неожиданностью для экспертов. В частности, экономисты, опрошенные агентством Reuters, считали, что прирост международной торговля Китая в июне 2021 года составит 23,1% в годовом выражении.

