Оливер Стоун: Обама опасался, что его убьют американские спецслужбы

Американский режиссер Оливер Стоун, представляя свой документальном фильм «Возвращение к JFK: в Зазеркалье» в Каннах, заявил, что страх быть убитым мешал президенту США Бараку Обаме бросить вызов военным и спецслужбам во время его пребывания у власти, сообщает France 24.

«Обаму, которого больше всего беспокоило, когда он был президентом, было убийство, потому что он был первым чернокожим президентом. Я думаю, что у него были страхи. Я этого не знаю, я просто предполагаю это по его поведению: никого не обижай, будь умеренным во всем», – сказал Стоун журналистам.