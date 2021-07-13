Песков прокомментировал ужесточения ограничений для непривитых россиян

В Кремле в настоящее время не рассматривается вопрос ужесточения мер против невакцинированных граждан в масштабах всей России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он добавил, что в некоторых регионах такие меры применяются, и в целом они могут стать «безальтернативными».

«Пока каких-либо решений на этот счет не принималось, но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром», - пояснил чиновник.

Он отметил, что развитие ситуации в некоторых странах с коронавирусом, ««говорит в пользу этих решений».

«Такие меры, к сожалению могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие списки», — сказал Песков.

В июне Песков заявил в ответ на заявление уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой о поступлении соответствующих жалоб от россиян, что дискриминация людей, которые не сделали прививку от коронавируса, неминуема.

Также сегодня в исследовании Superjob сообщалось, что 11% россиян получили отказ в трудоустройстве, потому что они не прошли вакцинацию от коронавируса.

