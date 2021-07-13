Почти как в Африке или настолько жарко было при Сталине

В Москве побит температурный рекорд. Во вторник, 13 июля, воздух разогрелся до 32,7 градусов тепла. В последний раз такая жара была зафиксирована еще в 1936 году, во времена правления Иосифа Сталина.

«В столице побит температурный рекорд 85-летней давности», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram. — Уже в 15.00 мск на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +32,7, что уже на 0,3 градуса выше прежнего рекорда 1936 года, когда метеорологи зафиксировали +32,4. Максимальная температура будет известна вечером».

Это уже пятый по счету температурный рекорд в летнем сезоне 2021 года. Редчайшая для столицы жара продержится как минимум 4-5 дней, судя по прогнозу Тишковца.

Большую опасность в это время представляет солнце. Ультрафиолетовый индекс 13 июля достиг «африканского» показателя — 6. Такой индекс бывает в тропической и экваториальной зонах: в Намибии, Замбии, Сингапуре. А для России привычный индекс находится на уровне 3 или даже 2, отмечал ранее синоптик.

Следует воздержаться от длительного пребывания на солнце, чтобы защитить себя от теплового удара и ожогов, обязательно пользоваться кремом с защитой от ультрафиолета.

Москвичи как могут спасаются от жары: купаются в городских водоемах и фонтанах. На востоке столицы плавают и другие местные жители — лоси. Они уже несколько дней выходят к водоемам, нисколько не опасаясь людей, рассказали очевидцы.

Неработающие и те, кто на удаленке, покинули Москву еще при первых признаках жары. Даже некогда переполненные летние веранды в ресторанах и кафе в центре Москвы заметно опустели.

«У нас не очень много людей, занято всего два столика на веранде», — рассказали в одном из ресторанов. — Берут в основном салаты и лимонады».

Из-за высокой температуры «оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве до 15 июля.

«Очень высокая температура. Аномально-жаркая погода температура выше нормы на семь и более градусов. Высокая пожароопасность — четвертый класс», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Изнуряющая жара продлится всю неделю, но самый ее пик будет 15 июля. В этот день температура может достигнуть 34 градуса, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

При этом 15 июля, ожидаются грозы, причем это будут так называемые «сухие» грозы, которые более характерны для Кавказа, а не для Москвы, отметил Вильфанд на пресс-конференции 13 июля.

Затем к выходным температура немного уменьшится, а после 19 июля в Европейскую часть России и на Дальний Восток снова придет жара, отметил Вильфанд, причем температура воздуха будет на восемь-девять градусов выше нормы.

«Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода», — сказал научный руководитель Гидрометцентра на пресс-конференции 13 июля. — Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На восемь-девять градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере».