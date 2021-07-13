Представлены автомобили ГАЗ для выездной вакцинации

На Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России», который проходит с 13 по 15 июля в Москве в ЦВЗ «Манеж», Горьковский автозавод представил линейку автомобилей для выездной вакцинации и скорой медицинской помощи.

Мобильный медицинский комплекс на базе каркасного автобуса «ГАЗель NEXT Ситилайн» с возможностью присоединения дополнительного модуля предназначен для оказания квалифицированной помощи жителям удаленных населенных пунктов, в том числе – для выездной вакцинации. Автомобиль и прицеп становятся двумя самостоятельными кабинетами, которые также могут быть оборудованы под передвижной диагностический центр, фельдшерско-акушерский пункт, кабинет маммологии, стоматологии, кардиологии, флюорографии, рентген-кабинет, центр детского здоровья, мобильную лабораторию. Помимо медицинского оборудования и мебели машина оснащена автономными системами жизнеобеспечения, генератором и санузлом.



Модульный АСМП открывает возможности для гибкой планировки и размещения оборудования в зависимости от стоящих перед медицинской бригадой задач. При необходимости автомобиль быстро перепрофилируется путем замены медицинского модуля. Большой объем свободного пространства и строго прямоугольная, без сужения в верхней части, форма салона, повышают комфорт работы медиков при сохранении общих компактных габаритов автомобиля. В салоне возможно разместить сразу двух пациентов.

Модульный подход к изготовлению АСМП позволяет легко сокращать или увеличивать парк медицинских автомобилей в зависимости от эпидемиологической ситуации (например, во время пандемии). При износе базового шасси в результате интенсивной эксплуатации модуль с дорогостоящим оборудованием можно целиком перенести на новое шасси, что позволит существенно снизить расходы на обновление парка станций скорой помощи.



АСМП класса B «ГАЗель NEXT» выполнен на основе цельнометаллического фургона с низкой крышей, что обеспечивает возможность доступа автомобиля в ограниченные по высоте места. Медицинский отсек оснащен необходимым для оказания неотложной помощи оборудованием. Обивка салона выполнена из водонепроницаемых, антистатических материалов, что облегчает обслуживание автомобиля.



АСМП «ГАЗель NEXT» с телекоммуникационным комплексом раскрывает возможности применения современных мультимедийных коммуникационных систем для оказания помощи пациентам на выезде. Автомобиль оборудован набором камер, мониторов и систем высокоскоростной связи для проведения сеансов телемедицины и удаленного консультирования медицинской бригады профильными специалистами во время обследования пациента или проведения медицинских манипуляций. Это открывает возможности для лечения больных в самых удаленных точках страны под наблюдением опытных врачей. Функциональность и надежность классической модели АСМП «ГАЗель NEXT» дополняют инновационные технические средства обеспечения транспортной безопасности: система видеонаблюдения и система контроля усталости водителя.

