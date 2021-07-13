Президент Мексики призвал США снять блокаду Кубы

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в понедельник, что экономическое эмбарго США против Кубы должно быть прекращено, чтобы помочь ее народу, сообщает Reuters. Заявление прозвучало после того как на острове вспыхнули крупнейшие антиправительственные протесты за последние десятилетия, вызванные гневом из-за нехватки основных товаров.

"Правда в том, что если кто-то хочет помочь Кубе, то первое, что нужно сделать, - это приостановить блокаду Кубы, о чем просит большинство стран мира", - заявил Лопес Обрадор на пресс-конференции.

"Это был бы действительно гуманитарный жест", - добавил он. "Ни одна страна в мире не должна быть огорожена, заблокирована."

В Гаване и как минимум 14 других городах прошли беспрецедентные по масштабам акции протеста. Демонстранты требуют окончания 62-летнего правления коммунистов на Острове свободы. Они хотят свободы, еды и прививок от Covid-19. Если два первых требования типичны для Кубы последних лет, то третье отличает акции протеста в 2021 году от всех предыдущих.

В телевизионном обращении к народу президент Мигель Диас-Канель обвинил в организации антиправительственных демонстраций США, которые хотят задушить Кубу экономически и пытаются спровоцировать социальный взрыв на острове.