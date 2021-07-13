Ученые назвали продукты, которые снижают риски тяжелого течения COVID-19

Ученые Лондонского Королевского колледжа опубликовали во вторник результаты масштабного исследования факторов пищевого поведения, которые влияют на характер течения болезни COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

600 тысяч респондентов были разделены на пять групп в зависимости от особенностей их рациона. В течение девяти месяцев респонденты сообщали, заразились ли они коронавирусом, и отмечали, насколько тяжело они заболели.

Результаты показали, что те, кто ел больше растительной пищи, на 40% реже попадали в больницу и нуждались в кислороде, если они были инфицированы. При этом, у них было на 10% меньше шансов заразиться вирусом.

Исследователи отметили, что в этой группе в ежедневный рацион входили два кусочка фруктов и три разных овоща.

Представители этой группы также съедали 200 г жирной рыбы, такой как лосось и сардины каждую неделю, а жирные и сладкие обработанные продукты в их меню составляли минимум.

С другой стороны, представители самой "нездоровой" группы съедали меньше двух кусочков фруктов в течение недели и несколько дней обходились без овощей.

Они также избегали жирной рыбы и потребляли больше жирных и сладких обработанных продуктов.

Профессор Тим Спектор, один из исследователей, отметил, что "нет никакой необходимости становиться веганом", чтобы получить пользу от здорового питания.

По его словам, диета с преобладанием растительной пищи может "улучшить вашу иммунную систему" и "потенциально снизить риск от Covid".

"Люди, придерживаются более качественной диеты (с низким уровнем ультра-обработанных продуктов), имеют более здоровую коллекцию микробов в своем кишечнике, что связано с лучшим здоровьем", - отметил Спектор.

Соавтор исследования доктор Сара Берри добавила: "Впервые мы смогли показать, что более здоровая диета может снизить шансы развития Covid".

Исследование проводилось с помощью приложения ZOOE's Covid Symptom Study для компании Health-tech, которое было загружено более миллиона раз.

Программное обеспечение, которое позволяет людям регистрировать свои симптомы и определять, был ли у них положительный тест, используется для отслеживания вспышки коронавируса в Великобритании.

Ученые использовали данные более чем 31 000 участников, которые, как считалось, заразились Covid-инфекцией в Великобритании и США.

Данные показали, что на каждые 10 000 человеко-месяцев среди участников с самой здоровой диетой приходилось 72,2 случая заболевания Covid. Но для добровольцев, находящихся на другом конце диетического спектра, этот показатель составлял около 95,4.

Разница была еще хуже для случаев тяжелой болезни, когда пациенты, были госпитализированы и нуждались в кислороде.

Проанализировав результаты по другим потенциальным факторам, которые могли исказить результаты, таким как пол, этническая принадлежность и основные состояния здоровья, они обнаружили, что люди с лучшим питанием на 40% реже страдают тяжелыми заболеваниями и на 10% чаще заражаются коронавирусом.

В исследовании, которое было опубликовано на medRxiv, также приняли участие ученые из Гарвардской медицинской школы.