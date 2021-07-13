Работников в здравоохранении Москвы стало на 18% больше с 2017 года – заммэра Ефимов

На рынке труда Москвы с 2017 года выросло число работников в административной деятельности, сфере IT и здравоохранении. Так, в сфере IT прирост среднесписочной численности работников составил с 2017 по 2020 год на 24,6%, а в здравоохранении рост составил 17,7%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Структура занятости в Москве постепенно трансформируется – растёт число занятых в высокотехнологичных сегментах сферы услуг. При этом наибольшее число работающих граждан в столичной экономике остаётся сконцентрированным в торговле – на неё приходится около 19% от всех трудоустроенных, высокая доля сохраняется в финансах и страховании – 9%, а также по 7% в обрабатывающих производствах, на транспорте, в сфере IT и строительстве. Что касается наиболее востребованных на рынке труда позиций – сегодня это IT- и медицинские специалисты, а также работники банковской сферы и страхования», – отметил заммэра.

Указанные профессии относятся к непромышленным приоритетным отраслям экономики Москвы, сообщили в Аналитическом центре Москвы. С точки зрения аналитиков, в них необходимо поощрять привлечение высококвалифицированных специалистов из других регионов России или из-за рубежа, а также увеличивать набор на профильные специальности в вузах.